Мужчина из Златоуста получил 10 лет колонии за убийство беременной жены

Мужчина из Златоуста (Челябинская область), который убил свою беременную супругу, получил десять лет тюрьмы. Об этом сообщил корреспондент «360».

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Дмитрий Сергеев весной 2019 года сломал своей гражданской жене Светлане Сергеевой шею и нанес более 100 ударов по телу. После этого он накрыл ее одеялом и сам лег спать рядом.

Мужчина напился после того, как узнал о беременности женщины. Однако в какой-то момент Сергееву показалась, что возлюбленная неверна ему. Из-за этого он впал в ярость и убил ее.

После этого он положил ее рядом с собой, накрыл одеялом и лег спать дальше. Когда житель Златоуста протрезвел, вызвал скорую, чтобы спасти Светлану. Однако медики оказались бессильны.

Дмитрия Сергеева задержали. В итоге суд признал его виновным в убийстве жены. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

У Светланы остались трое детей от предыдущего брака. Сестра убитой женщины рассказывала, что Дмитрий неоднократно бил супругу. Однако та все это терпела. Об этом сообщал сайт Ura.ru.