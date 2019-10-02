Омский ревнивец зарезал беременную сожительницу
В Омске 40-летний ранее судимый мужчина убил 29-летнюю сожительницу. Заведено уголовное дело, сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу областного управления СКР.
По данным следствия, 1 октября омич нанес несколько ударов ножом своей беременной возлюбленной, приревновав ее. Находившаяся на пятом месяце беременности девушка скончалась в больнице от полученных ранений. Подозреваемый задержан.
Как сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на источник, приступ ревности вызвала шутка сожительницы о том, что у нее есть любовник. Поверив этому заявлению, омич расправился с женой. По информации портала, ранее мужчина трижды был судим за умышленное уничтожение чужого имущества и угрозы убийством.