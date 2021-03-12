Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ в Екатеринбурге и погиб. Видео

В Екатеринбурге во время пожара в Центральном НИИ металлургии и материалов 63-летний мужчина выпрыгнул из окна горящего здания на пятом этаже и скончался. В распоряжении «360» появились кадры, на которых запечатлен момент прыжка.

На кадрах можно наблюдать, как из окна на пятом этаже валит густой черный дым. В окне торчал мужчина, который решил выпрыгнуть. В результате он погиб.

По имеющейся информации, погибший являлся начальником отдела экспертиз.

Пожар в здании екатеринбургского НИИ на улице Студенческой, 51, произошел в пятницу утром. Загорелось офисное помещение на пятом этаже. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания около 200 человек. В тушении пожара задействовали 15 единиц техники и более 50 человек личного состава, сообщили ранее в Главном управлении МЧС РФ по региону.

В Анапе в пятницу произошел крупный пожар на мансардном этаже многоэтажки. Из дома эвакуировали 300 жильцов, которых разместили во временных пунктах. Власти города объявили локальный режим ЧС.