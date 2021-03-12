Научно-исследовательский институт загорелся в Екатеринбурге. Видео

В здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) металлургии и материалов в Екатеринбурге в пятницу утром произошел пожар. Об этом сообщило управление МЧС РФ по Свердловской области.

Возгорание произошло в здании НИИ на улице Студенческой, 51. Загорелось офисное помещение. Очевидцы запечатлели пожар на видео. На кадрах можно заметить языки пламени и густой черный дым из окон на пятом этаже.

По предварительной информации, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания НИИ около 200 человек.

В тушении пожара задействовали 15 единиц спецтехники и более 50 человек. Для координации действий развернули оперативный штаб.

Ранее в Анапе в пятницу утром произошел крупный пожар в жилом многоэтажном доме. Загорелся мансардный этаж. По последним данным, пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 3150 квадратных метров. Предполагаемой причиной возгорания назвали аварийный режим работы электросети. В городе объявлен локальный режим ЧС.