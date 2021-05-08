Мужчина в Петербурге напал на 15-летнюю школьницу на улице

Полиция в Петербурге начала разыскивать мужчину, который совершил нападение на 15-летнюю школьницу. К правоохранителям обратилась мать пострадавшей девочки, сообщил источник «360».

Неизвестный мужчина совершил нападение на девятиклассницу вечером в пятницу. Около 20:50 злоумышленник нанес телесные повреждения школьнице возле дома № 42 на Большом проспекте Петроградской стороны. После этого преступник скрылся с места.

Девочку доставили в больницу, где ее осмотрели врачи. Школьница находится в удовлетворительном состоянии. Из-за чего произошел конфликт, неизвестно.

Источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный мужчина ударил девочку ножом в живот. Его приметы: мужчина на вид 30-40 лет, рост 170-175 сантиметров. Он был одет в черную куртку, черную кепку, темные брюки и белые кроссовки. На лице была белая медицинская маска, на плечах — черный рюкзак и сумка белого цвета с большой ручкой.

Видео с камеры наблюдения опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как мужчина с сумкой останавливается у пешеходного перехода, дожидается, пока к нему подходит девушка, а затем пытается нанести ей удар предметом, похожим на нож. После этого школьница переходит дорогу, а нападавший устремляется в противоположную сторону.

Накануне во дворе одного из домов в Петербурге произошла драка между собачниками. В ней пострадал пожилой мужчина, но больше всего досталось его шпицу, которому пробили голову.