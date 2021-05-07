Собачники жестко подрались в Петербурге. Больше всего досталась питомцам

В Санкт-Петербурге два собачника устроили драку посреди улицы. В результате пострадали не только хозяева, но и собаки. У одной — отек мозга и пробитая голова.

В распоряжении «360» попали видео с камер наблюдения. На них можно разглядеть, что прохожая с дворняжкой схлестнулась с мужчиной с собачкой в руках. Он хотел оттолкнуть ее, но уронил на асфальт. На этом драка не закончилась.

Женщина никак не отставала от пенсионера, который все это время держал в руках свою маленькую собачку — шпица.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчина заработал синяк под глазом. Но с его питомцем все гораздо хуже. У 11-летней собаки отек мозга, рассечение кожи. Кроме того, у нее теперь парализована правая часть тела. Хозяин уже написал заявление в полицию. По его словам, соседка была пьяной. Они и раньше с ней периодически ругались, но никогда не дрались.

Однако женщина заявила, что начала драться в качестве защиты. Как она отметила, пенсионер ее первый оскорбил, а потом она упала и получила сотрясение. Еще хозяйка дворняжки заявила, что ее пес получил сильный стресс.