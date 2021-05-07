«Все родственники в шоке». Избитый в Петербурге собачник рассказал, как произошел конфликт

Петербуржец Михаил Робцев, которого побили, когда он выгуливал собаку, рассказал «360», что с обидчиками у него задолго до этого сложились непростые отношения. Но до рукоприкладства прежде не доходило. Его шпицу пробили голову.

Мужчина рассказал, что у него гематома на лбу и отек глаз. Его спасла вязаная шапка. А вот собачке, которую он держал на руках, досталось по полной.

«Ей пробили голову и после этого у нее произошел паралич. То есть сейчас она без движения находится в ветеринарной клинике, под капельницей. В общем, там диагноз неутешительный, и у меня все родственники в шоке», — рассказал Михаил.

Конфликт у мужчины произошел с пьяной компанией из двух женщин, которых он часто встречает именно в это время. Одна из них выгуливала собаку без поводка и намордника.

«И они пьяные и веселые, и я собачку свою беру на руки. Потом делаю замечание, вслед идет брань, угрозы, ухмылки… Чувствуется вот эта безнаказанность и вседозволенность. Мы и до этого с ними пересекались, на расстоянии, но все равно неприятно было. А тут слишком быстро все произошло, ну куда деваться. Тут с одной стороны машины стоят, а с другой — ограждения и кусты», — объяснил петербуржец.

После того, как мужчина высказал претензии, на него начали набрасываться с кулаками. Ему пришлось обороняться.

«Женщина начала размахивать поводком, а на нем такой набалдашник металлический большой, ну как карабин. И вот этим карабином попала сначала мне, а один удар пришел в голову собачки», — рассказал Михаил.

Когда мужчина пришел домой, то отмылся от крови, а родственники пошли с собачкой в ветеринарную клинику. Он сразу написал заявление в полицию. Ему сказали, что эти делом займется участковый.

Ранее «360» опубликовал видео с камер наблюдения. На кадрах запечатлен момент, как между собачниками завязалась драка.