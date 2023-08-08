Эксклюзив 08 августа 2023, 13:49 Мужчина, упавший в люк на западе Москвы, погиб Мужчина, упавший в люк у канатной дороги на Воробьевых горах в Москве, погиб Фото: freepik.com

Читать 360tv в

В Западном округе Москвы прохожий упал в люк. Его достали с 20-метровой глубины, но спасти уже не смогли. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, медики констатировали смерть мужчины на месте.

Реклама

ЧП произошло во вторник на улице Косыгина неподалеку от канатной дороги. Провалившийся в колодец на 20-метровую глубину мужчина какое-то время просил о помощи, но у спасателей не было доступа к нему. Вскоре пострадавший перестал отзываться. Его тело достали с помощью грузоподъемного устройства.

Ранее мужчина провалился в люк глубиной примерно от полутора до трех метров на улице Вучетича на севере Москвы. Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть пострадавшего и вызвали следственную группу.