Эксклюзив 08 августа 2023, 12:15 Мужчина провалился в люк на западе Москвы Источник «360»: в Москве в районе Раменки мужчина упал в люк Фото: freepik.com

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В Москве на улице Косыгина около канатной дороги мужчина провалился в люк. Прибывшие на место спасатели пока не смогли пробраться к пострадавшему, сообщил источник «360».

По его данным, мужчина находится на глубине 20 метров и просит о помощи. Однако у спасателей нет доступа к нему. Подробности уточняются. Причины и обстоятельства случившегося установят специалисты.

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UPD: источник уточнил, что в люке может быть газ. Пострадавший уже не отзывается. На место прибыла бригада скорой и сотрудники «Мосгаза».

Похожая ситуация произошла на севере столицы: мужчина провалился в коллектор на улице Вучетича. Пострадавшего спасти не удалось, глубина люка составила примерно от полутора до трех метров.

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