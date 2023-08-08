Общество 08 августа 2023, 11:18 Межнациональный фестиваль пройдет в центре Москвы Союз «Веста» проведет в саду «Эрмитаж» межнациональный фестиваль «Вместе мы — Россия!» «Веста»

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Межнациональный фестиваль «Вместе мы — Россия!» пройдет в саду «Эрмитаж» в центре Москвы 16 августа. Информация об этом появилась на сайте организатора мероприятия.

Организатором события стал союз «Веста» совместно с префектурой ЦАО, управой Тверского района и автономией татар Москвы.

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В рамках фестиваля состоятся концерты творческих коллективов, которые представят песенное и танцевальное искусство различных диаспор Москвы. Кроме того, для гостей проведут лекции и организуют мастер-классы по национальным видам искусства и рукоделию.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится выставка рисунков. Посетителей также будет ожидать специальная фотозона в тематике мероприятия.

По мнению организаторов, фестиваль «Вместе мы — Россия!» привлечет внимание к богатству и разнообразию культур народов России и станет площадкой для межнационального диалога в столице.

Ранее москвичей пригласили на музыкальный фестиваль «Солома», который также состоится в саду «Эрмитаж».