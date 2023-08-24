Эксклюзив 24 августа 2023, 15:51 Мужчина упал с эстакады на железнодорожные пути на востоке Москвы Мужчина упал с эстакады на пути около станции МЦК «Андроновка» на востоке Москвы Фото: freepik.com

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В Москве около платформы МЦК «Андроновка» в Восточном округе с эстакады на пути упал человек. На место ЧП выехали экстренные службы, сообщил источник «360».

По его данным, в четверг днем, 24 августа, автомобилист ехал по участку Юго-Восточной хорды и заметил, как с эстакады на рельсы упал мужчина. Очевидец сразу же вызвал скорую и полицию.

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Источник уточнил, что прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего. О состоянии пострадавшего информации нет. Все причины и обстоятельства случившегося установят правоохранители.

Ранее на Калужско-Рижской линии московского метрополитена не было движения поездов от станции «ВДНХ» до станции «Проспект Мира» из-за попавшего на пути человека.

Кроме того, на южном участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метрополитена на рельсы упал человек. От полученных травм пострадавший скончался.