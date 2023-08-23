Происшествия 23 августа 2023, 00:02 Человек попал на пути на оранжевой ветке в метро Москвы Движение на Калужско-Рижской линии метро остановили из-за человека на пути РИА «Новости»

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На Калужско-Рижской линии московского метрополитена не было движения поездов от станции «ВДНХ» до станции «Проспект Мира» из-за попавшего на пути человека. Информацию об этом опубликовал официальный Telegram-канал дептранса.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже появилось сообщение, что движение на Калужско-Рижской линии восстановили.

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Ранее, 13 августа, в московском метро на Замоскворецкой линии человек упал на рельсы. Из-за этого на зеленой ветке временно увеличили интервалы движения пассажирских составов.

Похожее происшествие в метрополитене Москвы произошло 11 августа. Человек упал на железнодорожный путь на южном участке Серпуховско-Тимирязевской ветки. Из-за случившегося пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.