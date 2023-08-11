11 августа 2023, 17:36
Мужчина погиб, упав под поезд в московской подземке
Мужчина погиб после падения под поезд на станции метро «Севастопольская» в Москве
В Москве на южном участке Серпуховско-Тимирязевской ветки метрополитена на рельсы упал человек. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
«Мужчина, попавший под поезд на станции „Севастопольская“ серой ветки московского метро, погиб», — уточнили агентству в полиции.
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Несколько часов назад в дептрансе Москвы сообщили, что на Серпуховско-Тимирязевской линии остановили движение поездов от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на пути. Движение поездов уже восстановили.
Ранее девушка выжила после падения на рельсы на станции «Кожуховская» московского метро. Он стояла и ждала поезд в метро. В один момент у нее закружилась голова, и она упала на пути.
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