Происшествия 03 марта 2024, 17:30 Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Херсонской области Сальдо: один человек пострадал при обстреле ВСУ Херсонской области РИА «Новости»

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Житель села Казачьи Лагеря Алешкинского муниципального округа получил ранение в результате украинского обстрела. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

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ВСУ регулярно обстреливают территорию Херсонской области. В пятницу, 1 марта, в селе Малая Кардашинка дрон атаковал автомобиль, в котором находились три человека. Все они погибли.

Днем ранее украинские военные применили беспилотник, ударив по машине фермерского предприятия в селе Коробки. В результате пострадали два человека.

Сальдо заявили ранее, что жители подконтрольного ВСУ Херсона мечтают об освобождении города российскими военными, поскольку устали от мародерства и бесчинств украинских солдат.