Происшествия 01 марта 2024, 17:17 Три человека погибли в Херсонской области при ударе украинским БПЛА Беспилотник ВСУ атаковал машину в Херсонской области, погибли три человека

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ВСУ ударили беспилотником по автомобилю в селе Малая Кардашинка, в результате чего погибли три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, накануне в селе Коробки украинский дрон взорвал машину фермерского хозяйства «Алтан-Агро». Два человека получили ранения. В Чернянке беспилотник ВСУ повредил припаркованный личный автомобиль. Пострадавших нет.

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«Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства», — подчеркнул Сальдо.

Украинские военные терроризируют мирное население Херсонской области, запугивают его. Это подлая месть ВСУ за то, что жители региона выбрали стать частью России, добавил губернатор.

Он пообещал, что виновные понесут наказание за свои преступления. Сейчас российские военные уничтожают расчеты БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра. И боевую работу в этом направлении усилят, подытожил Сальдо.

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