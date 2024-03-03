Мир 03 марта 2024, 03:30 «Выселяют стариков из квартир». Сенатор Кастюкевич рассказал о мародерах из ВСУ в Херсоне Сенатор Кастюкевич рассказал о мародерстве бойцов ВСУ в Херсоне РИА «Новости»

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Украинские военные в Херсоне выдают себя за гражданских и занимаются мародерством. Об этом рассказал РИА «Новости» сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его словам, в дни эвакуации из Херсона не смогли уехать люди, у которых там остались пожилые, тяжело больные или нетранспортабельные родственники. Сейчас этим людям приходится нелегко.

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«В основном в Херсоне остались старики и военные ВСУ, которые нередко выдают себя за гражданских. Процветает мародерство. Стариков выселяют из собственных квартир», — пояснил сенатор.

Политик рассказал, что поддерживает связь с жителями Херсона, Берислава, Снегиревки и других районов, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. По его словам, эти люди ждут возвращения России.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что члены подпольной организации в Херсоне уничтожили сотрудников СБУ из Киева. По словам чиновника, в военные устроили в городе террор мирных жителей с насильственной мобилизацией в ряды ВСУ.