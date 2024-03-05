Происшествия 05 марта 2024, 01:15 Житель Донецка подорвался на мине «Лепесток» Мужчина получил ранение из-за подрыва на мине «Лепесток» в Донецке Freepik

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Мужчина в Донецке получил ранение из-за подрыва на мине «Лепесток». Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

«Донецк (Кировский район): по улице Жарикова, 25 в результате подрыва на мине ПФМ „Лепесток“ получил ранение мужчина 1995 года рождения», — сказано в публикации.

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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что житель села Казачьи Лагеря Алешкинского муниципального округа получил ранение из-за обстрела ВСУ. По его словам, пострадавшего отправили в Скадовскую центральную городскую больницу, там медики оказали ему необходимую помощь.

Еще 22 февраля стало известно о четырех пострадавших после обстрела Донецка. Снаряды ВСУ попали в многоквартирный жилой дом в Кировском районе города.