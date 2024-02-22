22 февраля 2024, 22:09
Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке
ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, снаряды попали в многоквартирный жилой дом в Кировском районе города. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в результате прямого попадания в здание ранения получили три человека, а также мужчина, который находился в своем автомобиле в непосредственной близости от зоны поражения.
Реклама
Медики оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести и тяжелое. Их госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь, отметил Пушилин.
За эти сутки украинская сторона совершила 15 обстрелов столицы ДНР, боевики выпустили по городу 58 боеприпасов, также ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетные снаряды.
Ранее украинские военные обстреляли больницу в центре Донецка. В здании повредило кровлю, перекрытия и остекление. Ранения получила сотрудница медицинского учреждения. Под огнем также оказались жилые дома и психоневрологический диспансер.
ДНР
ВСУ
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Денис Пушилин
Реклама
Реклама