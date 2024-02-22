Спецоперация 22 февраля 2024, 22:09 Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке РИА «Новости»

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ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, снаряды попали в многоквартирный жилой дом в Кировском районе города. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в результате прямого попадания в здание ранения получили три человека, а также мужчина, который находился в своем автомобиле в непосредственной близости от зоны поражения.

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Медики оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести и тяжелое. Их госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь, отметил Пушилин.

За эти сутки украинская сторона совершила 15 обстрелов столицы ДНР, боевики выпустили по городу 58 боеприпасов, также ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетные снаряды.

Ранее украинские военные обстреляли больницу в центре Донецка. В здании повредило кровлю, перекрытия и остекление. Ранения получила сотрудница медицинского учреждения. Под огнем также оказались жилые дома и психоневрологический диспансер.