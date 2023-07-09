Происшествия 09 июля 2023, 10:20 Мужчина погиб при пожаре в районе Смоленской АЭС ГУ МЧС России по Смоленской области: в Десногорске при пожаре в квартире погиб мужчина АО "Концерн Росэнергоатом"

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Недалеко от Смоленской АЭС произошел пожар. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате возгорания в квартире в Десногорске погиб мужчина.

«В 17:07 8 июля на пункт связи 15 ПСЧ поступило сообщение о возгорании по адресу: город Десногорск, 3-й микрорайон», — уточнили в ведомстве.

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На место происшествия выехали две автоцистерны и автолестница 15-й пожарно-спасательной части и 11 пожарных.

Они подтвердили, что происходит возгорание в квартире. При ликвидации пожара спасатели нашли тело мужчины 1966 года рождения. Причины возгорания и ущерб устанавливают.

В ночь на воскресенье пожарные потушили пожар на производстве в Волжском Волгоградской области. Открытое горение ликвидировали в 23:55. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.