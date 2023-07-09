Происшествия 09 июля 2023, 02:39 Пожар на производстве в Волгоградской области потушили МЧС: пожар на производстве ликвидировали в Волжском Волгоградской области РИА «Новости»

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Пожарные ликвидировали пожар на производстве в Волжском Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«На месте пожара в городском округе города Волжского объявлена ликвидация открытого горения в 23:55», — сообщили в ведомстве.

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Пожарные проводят проливку и разбор конструкций.

О пожаре в Волгоградской области стало известно вечером 8 июля. По данным МЧС, площадь огня распространилась на 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

Пресс-служба администрации Волжского уточнила, что огонь охватил мебельный цех на Портовой улице. Угрозы распространения огня на другие строения не было.

В пятницу, 7 июля, на Путейской улице в Краснодаре загорелось одноэтажное здание. Как сообщили пользователи соцсетей, речь шла о помещении, где размещалась чайхана «Анор-Анор». К моменту прибытия пожарные заявили, что огонь охватил кровлю здания. Локализовать пламя спасателям удалось на площади в 200 квадратных метров.