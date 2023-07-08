Происшествия 08 июля 2023, 22:30 Пожар охватил мебельный цех в Волгоградской области МЧС: площадь пожара в мебельном цеху под Волгоградом выросла до 1000 квадратных метров

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Пожар охватил мебельный цех в Волжском Волгоградской области. В пресс-службе МЧС по региону уточнили, что его площадь составила 1000 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

«Происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

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Как уточнили в Telegram-канале городской администрации, пожар вспыхнул в здании на Портовой улице. На месте работают пожарные расчеты.

«Создан штаб. <…> Угрозы распространения огня на другие строения нет», — указали представители администрации.

Пожарные локализовали возгорание.

Утром 8 июля спортшкола загорелась в Хамовниках. Из-за пожара эвакуировали семь человек, сообщил источник «360». Все произошло на Фрунзенской улице. Причиной пожара, как отметил источник «360», стало короткое замыкание светильника в подвале.

Одноэтажное здание загорелось ранее в Краснодаре. К моменту прибытия пожарные заявили, что горит кровля одноэтажного здания. Локализовать огонь удалось на площади в 200 квадратных метров.