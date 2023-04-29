Происшествия 29 апреля 2023, 18:32 Появились кадры последствий обстрела Новой Таволжанки со стороны ВСУ Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрела Новой Таволжанки со стороны ВСУ Вячеслав Гладков / Telegram-канал

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Украинские боевики нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Последствия атаки ВСУ в Telegram-канале показал губернатор Вячеслав Гладков.

Осколки от снарядов, судя по снимкам, серьезно повредили один из жилых домов и хозяйственные постройки.

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«Выехал на место разрушений, встретился с жителями. Дома никого не было во время обстрела, поэтому никто не пострадал. Специалисты проведут замены, в ближайшее время приступим к восстановлению», — написал он.

Гладков отметил, что аварийные службы уже восстанавливают подачу электричества.

«Работы завершат, предварительно, до 19:00. Временно отключили от подачи электроэнергии учреждение здравоохранения в Таволжанке. Прошелся по палатам, везде заботливый персонал, аккуратно и чисто», — добавил глава региона.

Националисты обстреляли Новую Таволжанку в субботу, 29 апреля. Различные повреждения получили 10 домохозяйств, из мирных жителей никто не пострадал.