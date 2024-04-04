Происшествия 04 апреля 2024, 06:52 Беспилотники сбили в Тульской и Белгородской областях МО: силы ПВО уничтожили 3 БПЛА в Белгородской и 2 дрона в Тульской областях

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Ночью пытались атаковать объекты на территории России. Пять беспилотников сбили в Белгородской и Тульской областях, сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.

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Дроны уничтожили дежурными средствами ПВО. В Белгородской области ликвидировали три беспилотника, в Тульской — два.

Разрушений не зафиксировали, сообщило Министерство по региональной безопасности Тульской области. Информация о пострадавших не поступала. К месту атаки выехали экстренные службы.

Украинские военные 3 апреля обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Снарядами повредили сети газо- и электроснабжения. В Курской области при атаке на поселок Теткино Глушковского района погибла женщина.