27 июня 2023, 16:25
Мужчина погиб от удара молнии прямо в голову в Краснодарском крае
МВД: мужчину убило молнией на территории овощной базы под Краснодаром
Краснодарские полицейские начали проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Краснодару.
По данным ведомства, ЧП произошло на территории овощной базы в хуторе Ленина. Во время дождя молния ударила в голову 49-летнему мужчине. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Известно, что погибший приехал из Симферополя в Краснодар, чтобы купить на рынке овощи и фрукты.
Реклама
Краснодарское управление МВД также опубликовало видеозапись проишествия. На кадрах видно, что на улице идет дождь. Мужчина перебегает через дорогу перед фурой, в этот момент в него бьет молния яркой вспышкой, человек падает.
В начале июня туристка из Новороссийска погибла в результате удара молнии. ЧП произошло во время горного похода в Адыгее. Девушку поразил электрический заряд во время грозы с дождем, она скончалась на месте.
Сообщалось также, что молния попала в самолет, летящий из Владивостока в Москву. Пассажиры лишь услышали щелчок и увидели вспышку. Никто не пострадал.
Краснодар
Реклама
Реклама