Происшествия 27 июня 2023, 16:25 Мужчина погиб от удара молнии прямо в голову в Краснодарском крае МВД: мужчину убило молнией на территории овощной базы под Краснодаром

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Краснодарские полицейские начали проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Краснодару.

По данным ведомства, ЧП произошло на территории овощной базы в хуторе Ленина. Во время дождя молния ударила в голову 49-летнему мужчине. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Известно, что погибший приехал из Симферополя в Краснодар, чтобы купить на рынке овощи и фрукты.

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Краснодарское управление МВД также опубликовало видеозапись проишествия. На кадрах видно, что на улице идет дождь. Мужчина перебегает через дорогу перед фурой, в этот момент в него бьет молния яркой вспышкой, человек падает.

В начале июня туристка из Новороссийска погибла в результате удара молнии. ЧП произошло во время горного похода в Адыгее. Девушку поразил электрический заряд во время грозы с дождем, она скончалась на месте.

Сообщалось также, что молния попала в самолет, летящий из Владивостока в Москву. Пассажиры лишь услышали щелчок и увидели вспышку. Никто не пострадал.