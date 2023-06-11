11 июня 2023, 18:35
Молния убила туристку в горах Адыгеи
СК: туристку из Новороссийска убило ударом молнии в горах Адыгеи
Туристка из Новороссийска погибла в результате удара молнии. ЧП произошло во время горного похода в Адыгее, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике.
По данным ведомства, 10 июня туристическая группа из 38 человек отравилась в поход в районе Абадзешского перевала. Вскоре погода резко ухудшилась, начался дождь с грозой. В какой-то момент электрический разряд попал в 26-летнюю девушку. Она погибла на месте.
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«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств гибели женщины, опрашиваются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в СК.
Установлено, что погибшая приехала в Адыгею на однодневную экскурсию из Новороссийска. По факту гибели женщины следователи проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.
Аналогичный случай произошел ранее в Курганской области. В результате удара молнии погибла 13-летняя девочка. По версии следствия, молнию притянул мобильный телефон.
Туризм
Следственный комитет России
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