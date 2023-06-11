Происшествия 11 июня 2023, 18:35 Молния убила туристку в горах Адыгеи СК: туристку из Новороссийска убило ударом молнии в горах Адыгеи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Туристка из Новороссийска погибла в результате удара молнии. ЧП произошло во время горного похода в Адыгее, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По данным ведомства, 10 июня туристическая группа из 38 человек отравилась в поход в районе Абадзешского перевала. Вскоре погода резко ухудшилась, начался дождь с грозой. В какой-то момент электрический разряд попал в 26-летнюю девушку. Она погибла на месте.

Реклама

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств гибели женщины, опрашиваются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в СК.

Установлено, что погибшая приехала в Адыгею на однодневную экскурсию из Новороссийска. По факту гибели женщины следователи проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.

Аналогичный случай произошел ранее в Курганской области. В результате удара молнии погибла 13-летняя девочка. По версии следствия, молнию притянул мобильный телефон.