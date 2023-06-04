Происшествия 04 июня 2023, 19:42 Молния ударила в самолет, летящий из Владивостока в Москву Восток-Медиа: молния попала в самолет рейса Владивосток — Москва Pxhere

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Молния попала в самолет, летящий из Владивостока в Москву. Момент удара попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Восток-медиа».

«Молния поразила борт после взлета, сразу после вхождения в плотную облачность», — сообщил канал.

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Пассажиры услышали только щелчок и увидели вспышку. Никто на борту не пострадал. На полет произошедшее никак не повлияло: бортпроводники объяснили, что у самолетов есть защита от попадания молнии.

Местные СМИ писали, что жители Владивосток в этот же день стали свидетелями, как молния ударила в акваторию бухты Золотой Рог. Вспышки были такими сильными и яркими, что их видели из разных концов города.

Ранее «360» показывал уникальные кадры удара молнии в движущийся трамвай в Перми. Транспорт резко затормозил. Другим водителями пришлось объезжать его. Информация о пострадавших не поступала.