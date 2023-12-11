Мир 11 декабря 2023, 00:32 Новый президент Аргентины спел со сторонниками песню известной рок-группы Президент Аргентины Милей спел со сторонниками песню рок-группы La Renga IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей спел вместе с толпой сторонников отрывок из песни рок-группы La Renga, в котором пообещал «сожрать» политическую касту страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

В воскресенье, 10 декабря, после инаугурации глава государства вышел на балкон дворца к ожидавшей его толпе сторонников. Вместе с ними он исполнил переиначенную на свой лад рок-композицию. Милей изменил текст песни, пообещав в ней «сожрать» политическую касту Аргентины.

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Эту композицию Хавьер Милей не раз исполнял во время своей избирательной компании.

В воскресенье, 10 декабря, Хавьер Милей официально вступил в должность президента Аргентины. Церемония инаугурации прошла в здании конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе. На ней присутствовали официальные представители других стран. Россию представил посол Дмитрий Феоктистов, а от Украины приехал президент страны Владимир Зеленский.