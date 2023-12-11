Мир 11 декабря 2023, 10:04 Посол России пожелал новому президенту Аргентины стойкости и успехов Посол РФ Феоктистов поздравил президента Аргентины с вступлением в должность Unsplash

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Посол Дмитрий Феоктистов от имени руководства России принял участие в церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея и пожелал ему успехов. Об этом сообщило посольство в республике.

«От имени российского руководства Дмитрий Феоктистов тепло поздравил Хавьера Милея по случаю его избрания на пост президента <…>. Пожелал стойкости и успехов перед лицом стоящих перед Аргентиной вызовов», — заявили в дипведомстве.

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Представитель России выразил надежду на то, что отношения стран останутся дружескими, наполненными взаимным уважением и стратегическим партнерством.

Хавьер Милей вступил в должность 10 декабря. После инаугурации он вышел к сторонникам и спел песню рок-группы, пообещав уничтожить политическую элиту. Крайне правый политик одержал победу на выборах, набрав больше половины голосов. Он выступил за дедолларизацию Аргентины, отказ от сотрудничества с Россией и вступления в БРИКС.