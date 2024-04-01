Происшествия 01 апреля 2024, 17:00 Мусоровоз перевернулся в Можайском районе Москвы Источник «360»: в Москве возникла пробка из-за перевернутого мусоровоза

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Мусоровоз опрокинулся на перекрестке улицы Кубинка и Можайского шоссе в Москве. Из-за ДТП на дорогах возникли пробки. Видеозапись с места аварии появилась в распоряжении «360».

Очевидец рассказал, что перевернулся автомобиль, перевозящий мусор.

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«Сколько будут убирать его, неизвестно, пробка приличная», — отметил мужчина за кадром.

На записи видно, что место аварии огородили. К месту ДТП уже прибыла полиция.

Ранее в Геленджике перевернулось маршрутное такси. Машина столкнулась с внедорожником, в результате аварии пострадали шесть человек. Всего в маршрутке находились девять пассажиров.

Крупное ДТП накануне также произошло в Ярославской области — рейсовый автобус попал под скорый поезд. В МЧС заявили, что из-за аварии погибли все восемь пассажиров, находившихся в автомобиле. На место происшествия прибыли 24 сотрудника ведомства, в том числе психологи.