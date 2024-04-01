Эксклюзив 01 апреля 2024, 15:25 Пять человек погибли при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области Источник «360»: 5 человек погибли, 2 пострадали в ДТП с поездом в Берендееве

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Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и поездом в Ярославской области. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла в 14:40 в селе Берендеево. Скорый поезд снес автобус на переезде.

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«Погибли пять человек, двое пострадали», — передал источник.

Официальная информация об аварии пока не поступала. К месту происшествия выехали полицейские. Подробности происшествия уточняются.

Ранее грузовой поезд снес иномарку в Ивановской области. Водитель легковушки выехал на пути на нерегулируемом переезде перед движущимся составом. Машинист пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.