01 апреля 2024, 15:25
Пять человек погибли при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области
Источник «360»: 5 человек погибли, 2 пострадали в ДТП с поездом в Берендееве
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и поездом в Ярославской области. Об этом сообщил источник «360».
Авария произошла в 14:40 в селе Берендеево. Скорый поезд снес автобус на переезде.
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«Погибли пять человек, двое пострадали», — передал источник.
Официальная информация об аварии пока не поступала. К месту происшествия выехали полицейские. Подробности происшествия уточняются.
Ранее грузовой поезд снес иномарку в Ивановской области. Водитель легковушки выехал на пути на нерегулируемом переезде перед движущимся составом. Машинист пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.
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