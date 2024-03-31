31 марта 2024, 21:17
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Геленджике
МВД: шесть пассажиров маршрутки получили травмы при ДТП в Геленджике
Маршрутное такси столкнулось с внедорожником в Геленджике и перевернулось. В результате травмы получили шесть человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Экстренные службы получили сообщение о ДТП около 17:40 по московскому времени. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Toyota на перекрестке врезался в «Газель». Медики оказали помощь шестерым пассажирам.
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По данным администрации Геленджика, в момент ДТП в маршрутном такси находилось девять пассажиров. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее автомобиль Volkswagen Passat и «Газель» столкнулись в Москве, жертвами ДТП стали два человека.
До этого смертельная авария произошла на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. В ДТП с «Газелью» погибла женщина.
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