Происшествия 21 апреля 2024, 02:33 Мумифицированное тело женщины обнаружили в московской квартире Мумифицированное тело женщины пролежало больше года в квартире в Москве РИА «Новости»

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Тело умершей женщины больше года пролежало в квартире на севере Москвы. Об этом сообщили «Известия».

Речь идет о гражданке 1968 года рождения, проживавшей в доме на Дубнинской улице. По словам источника издания, следов борьбы и признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружили. Дверь в квартиру пришлось вскрывать из-за того, что она была закрыта изнутри.

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