19 апреля 2024, 13:36
Тело мужчины нашли на пепелище кирпичного дома в Волгоградской области
Мощный пожар охватил кирпичный дом в Краснослободске. Не обошлось без жертв. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 12 квадратных метров. Полыхали вещи и обрешетка кровли.
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Примерно 30 минут потребовалось спасателям для ликвидации возгорания. На пепелище строения специалисты обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 46-летний местный житель.
Пожары
МЧС РФ
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