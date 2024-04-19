Происшествия

19 апреля 2024, 13:36

Тело мужчины нашли на пепелище кирпичного дома в Волгоградской области

Читать 360tv в

Мощный пожар охватил кирпичный дом в Краснослободске. Не обошлось без жертв. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 12 квадратных метров. Полыхали вещи и обрешетка кровли.

Реклама

Примерно 30 минут потребовалось спасателям для ликвидации возгорания. На пепелище строения специалисты обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 46-летний местный житель.

Пожары

МЧС РФ

Реклама

Реклама