Москвичка в центре города начала выкидывать горящие вещи с балкона

В пятницу в доме 13 на 3-й Фрунзенской улице в Москве случился переполох. Местная жительница угрожала устроить в квартире пожар, сообщили источники «360».

По информации жителей, москвичка была пьяна. Она угрожала поджечь квартиру, а после начала поджигать вещи и сбрасывать их с балкона. Очевидцы происходящего обратились в экстренные службы.

Другая нетрезвая москвичка угодила в пикантную историю с сотрудником полиции. Он остановил автолюбительницу и понял, что она была пьяна. Страж правопорядка решил, что иномарку нужно погрузить на эвакуатор. Это сильно не понравилось задержанной. Она напала на полицейского и укусила его за руку. В отношении горе-автомобилистки возбудили уголовное дело.

В конце июля на северо-востоке Москвы чуть не случилась трагедия. Жительница столицы заперлась в квартире с детьми и сообщила, что намерена покончить с собой. Женщина находилась в подавленном состоянии, много плакала и перестала выходить на связь. В итоге беды не случилось — она оказалась жива и позже связалась с родными.