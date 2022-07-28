Москвичка заперлась в квартире с детьми и хотела покончить с собой

На северо-востоке Москвы женщина позвонила супругу и заявила, что хочет совершит самоубийство, сообщил «360» источник в экстренных службах. Позже москвичка вышла на связь с родными.

Женщина находилась в подавленном состоянии, плакала и угрожала покончить с собой. Вместе с ней дома находились дети.

«В квартире ребенок семи лет, младенец и неходячий инвалид в другой комнате», — пояснил собеседник «360», добавив, что в течение получаса москвичка не отвечала на звонки.

Позже женщина вышла на связь, она жива.

В Казани из окна второго этажа выпал годовалый ребенок. Мать забрала его с улицы и занесла домой. На место прибыли врачи. Женщина открыла им дверь и впустила медиков домой.