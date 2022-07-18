Пьяная москвичка покусала полицейского за попытку эвакуировать авто

В Москве пьяная владелица Ford Mondeo покусала полицейского. Против нее возбудили уголовное дело, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Вечером 16 июля полицейский остановил иномарку. Проверяя документы, он понял, что женщина за рулем автомобиля пьяна, и составил административный протокол. За Ford Mondeo отправили эвакуатор. Это не понравилось владелице машины. Она начала ругаться матом, а потом сорвала нагрудной знак полицейского и укусила его за руку. Против нее возбудили уголовное дело.

Незадолго до этого в Новой Москве задержали мужчину, которого подозревают в нападении на пассажира автобуса, сообщили «Известия». ЧП произошло еще в 2019 году. Все это время он скрывался.