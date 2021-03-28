Москвичка утонула в бассейне фитнес-центра

В одном из московских фитнес-центров в бассейне утонула женщина. Столичный главк СК организовал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 28 марта в спортивном заведении на Ленинградском проспекте. Пятидесятилетней посетительнице стало плохо в воде, она начала тонуть. Сотрудники фитнес-центра пытались оказать помощь, но спасти женщину не смогли. Врачи скорой зафиксировали ее смерть.

По предварительным данным, посетительница умерла из-за острой сердечной недостаточности.

Следователи дадут правовую оценку действиям работников фитнес-центра.

Ранее суд арестовал сотрудника Сахалинского госуниверситета, обвиняемого по делу о гибели двух студентов в общежитии. Директора департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса вуза Константина Сороко обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей.

По версии следствия, Сороко знал, что в общежитии есть проблемы с проводкой, а водонагреватели установлены с нарушениями, но не принял мер.

Два студента погибли от удара током в душевой из-за неисправного водонагревателя.