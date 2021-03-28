Обвиняемого в гибели 2 студентов в душевой на Сахалине арестовали

Обвинение предъявили руководителю одного из подразделений вуза на Сахалине, в общежитии которого два студента погибли от удара током. Об этом сообщили на сайте Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, директор департамента не обеспечил безопасность студентов, проживающих в общежитии. Хотя он знал, что электроводонагреватели установлены с нарушениями, а электропроводка небезопасна, отметили в ведомстве. Несмотря на это, обвиняемый не устранил нарушения.

Обвинение предъявлено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, двум и более лицам».

Суд отправил руководителя под стражу.

Кроме того, следственные органы и органы прокуратуры Сахалинской области расселили студентов, проживающих в общежитиях вуза. В частности, временно оттуда переехали 16 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В ходе расследования уголовного дела также будет принят комплекс мер профилактического характера», — заявили в СК.

Студенты в возрасте 18 и 19 лет погибли 26 марта в одном из общежитий СахГУ после удара электрическим током. Один из них получил электротравму, когда мылся в душе. Друг попытался его спасти, но тоже погиб.