Москвича с ножом сняли с крыши. Он рассказал о мотивах

В Москве задержали мужчину, который в состоянии опьянения забрался с ножом на крышу и грозился спрыгнуть. Об этом сообщает корреспондент «360».

Нарушителя задержали, когда к нему поднялся друг, чтобы передать пиво.

Как сообщил «360» очевидец, мужчину зовут Константин. Он забрался на крышу пятиэтажки по Волгоградскому проспекту — в районе Кузьминки на востоке столицы.

В течение нескольких часов на месте работали сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Переговоры с Константином ни к чему не привели.

По словам Константина, это был протест против того, что ему хотят «подкинуть наркотики по беспределу».

Накануне в Екатеринбурге маленькая девочка встала на защиту своей матери, которую бил сожитель. Случившимся заинтересовались в СК, а детский омбудсмен уже взял ситуацию на контроль.