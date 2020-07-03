Девочка из Екатеринбурга пыталась с ножом в руках защитить мать в драке
Драку снял на видео один из участников конфликта. В кадр попала женщина, которую таскали за волосы и кидали на кровать, и плачущая девочка. В какой-то момент она взяла нож, но положила его под агрессивные вопли взрослых. Один из мужчин накричал на ребенка и пообещал, что девочку отправят «в опеку».
В СК инициировали доследственную проверку после сообщений об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства по Свердловской области.
«В жилище, расположенном в Екатеринбурге, между мужчиной и женщиной произошел конфликт в присутствии малолетнего ребенка, при этом ребенок был поставлен в условия, угрожающие его физическому и психическому здоровью», — заметили в СК.
Следователи намерены выяснить не только обстоятельства конфликта, но и то, в каких условиях росла девочка. Они также проверят работу органов профилактики. Решение примут по результатам проверки.
Комиссия по делам несовершеннолетних уже связалась с матерью девочки. Об этом изданию «Подъем» рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.
«Начали уже заниматься, связались с комиссией по делам несовершеннолетних Орджоникидзевского района, там работу ведут. Вот буквально сейчас проходит встреча с мамой этого ребенка», — сказал он. Свою работы выполняют и правоохранители, добавил детский омбудсмен. Сам Мороков взял случай на свой контроль.