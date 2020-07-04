Человек с ножом забрался на крышу в Москве

На востоке Москвы мужчина забрался с ножом на крышу. Он ведет себя неадекватно, сообщил источник «360».

Инцидент произошел в доме № 142 по Волгоградскому проспекту, уточнил собеседник. На месте находятся сотрудники МЧС и полиции. Переговоры с нарушителем пока не привели к результату.

На Волгоградском проспекте есть два здания с номером 142. Одно из них — это 14-этажный жилой дом (№ 142, корпус 2), второе — двухэтажное административное здание (№ 142, корпус 1), в котором, судя по онлайн-картам 2GIS, расположен хостел под названием HostelKuzmich.

Корреспондент «360» сообщил, что мужчина забрался на пятиэтажное жилое здание. Очевидец рассказал телеканалу, что неадекватного мужчину зовут Константин. Он пьян или находится под воздействием психотропных препаратов, считает собеседник. По словам жителя, мужчина размахивал ножом, цеплялся за провода и грозился спрыгнуть вниз.

Накануне в Подмосковье конфликт между бывшими супругами привел к трагедии. 61-летний мужчина напал на бывшую жену с ножом и зарезал сына, вставшего на защиту матери. После этого пенсионер покончил с собой.