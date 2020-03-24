Пациент московской клиники умер после ринопластики

Операция по исправлению носовой перегородки закончилась трагически для пациента столичной клиники. Мужчина умер прямо на операционном столе. Он едва успел прийти в себя, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Ринопластику 37-летний Артем решил делать в клинике «Здоровье Люкс». Перегородку ему исправляли под общим наркозом.

Очнувшись после операции, мужчина сам выдернул дыхательную трубку и капельницу. У него началась дыхательная недостаточность, а сердце остановилось.

Медики попытались реанимировать пациента, но не смогли спасти ему жизнь. Он скончался вечером 23 марта. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили тело жителя Москвы на операционном столе.

Предварительной причиной смерти специалисты назвали острое нарушение мозгового кровообращения и острую сердечно-сосудистую недостаточность. Труп направили в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе и вероятная вина медиков в смерти мужчины.