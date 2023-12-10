Происшествия 10 декабря 2023, 14:46 Мощный смерч обрушился на Теннеси, есть погибшие Reuters: по меньше мере шесть человек погибли во время торнадо в США Global Look Press

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Мощный торнадо обрушился на американский штат Теннеси. По меньшей мере шесть человек погибли, несколько десятков получили ранения, сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, смерч нанес огромный ущерб населенным пунктам штата, оставив более 80 тысяч человек без электричества. В округе Монтгомери погибли двое взрослых и ребенок, 23 человека получили ранения.

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В пригороде Нэшвилла жертвами стихии стали три человека. Еще 13 местных жителей пострадали при обрушении городской церкви.

Национальная метеорологическая служба США предупреждала о неблагоприятных погодных условиях. В ведомстве указывали на риск возникновения торнадо.

Весной в США почти полмиллиона американцев остались без электричества из-за сильного шторма. Число жертв разгула стихии превысило 20 человек.