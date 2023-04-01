Мир 01 апреля 2023, 17:00 Торнадо оставил без света почти полмиллиона американцев CNN: обрушившийся на США торнадо оставил без электричества более 450 тысяч домов YouTube

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Более 450 тысяч домов и предприятий центральных штатов США остались без электроснабжения после мощного торнадо. Об этом со ссылкой на центр отслеживания нештатных ситуаций в энергетической сфере сообщил телеканал CNN.

По официальным данным, непогода сильно ударила сразу по 10 штатам. Сильный ветер пришел вечером в пятницу и продолжал бушевать всю ночь.

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Самая тяжелая ситуация — в Индиане, где без света остались почти 100 тысяч домов и предприятий. На втором месте расположилась Миннесота, в которой количество отключенных зданий превысило 84 тысячи. Также пострадали штаты Огайо, Арканзас, Иллинойс, Айова, Висконсин, Теннесси и Миссисипи.

По предварительным данным, жертвами стихийного бедствия стали пять человек. Погибли трое жителей Арканзаса. Двое находились в городе Винн округа Кросс, где ураган сорвал крыши с домов и местной школы, а дороги перекрыли вырванные с корнем деревья. Еще одного погибшего в стихии нашли в городе Норт-Литл-Рок.

Представитель полиции штата Индиана Мэтт Эймс сообщил, что в ходе осмотра пострадавших населенных пунктов двух погибших нашли в округе Салливан. Представители специальных служб подчеркнули, что это не окончательные данные. Осмотры пострадавших районов еще продолжаются.

Пришедший в Иллинойс торнадо сорвал крышу театре «Аполлон» города Белвидер во время концерта группы Morbid Angel. По данным СМИ, в помещении в этот момент находились несколько сотен человек. По неподтвержденным данным, один из зрителей погиб, 28 получили травмы различной степени тяжести.