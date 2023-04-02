Мир 02 апреля 2023, 02:47 Число жертв торнадо в США достигло 21 CNN: число жертв штормов и торнадо в США увеличилось до 21 Twitter

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Число погибших в результате торнадо в ряде штатов США увеличилось до 21. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Мощная штормовая система пронеслась по центральной части страны, вызвав свирепые торнадо в Арканзасе, Иллинойсе, Индиане, Миссисипи и Теннесси. В результате погиб 21 человек», — говорится в сообщении.

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В штате Арканзас зафиксировали пять смертей. В Иллинойсе погиб 50-летний мужчина и 40 человек получили травмы. Также троих жителей округа Кроуфорд обнаружили мертвыми после обрушения «жилой структуры».

В штате Индиана погибли три человека, в Теннеси — семеро, еще шесть человек попали в госпиталь. Еще один человек погиб и четверо пострадали в округе Понтоток, штат Миссисипи.

Днем 1 апреля центр отслеживания нештатных ситуаций в энергетической сфере США сообщил, что в результате торнадо без света остались свыше 450 тысяч домов и предприятий центральных штатов страны. В Индиане электричества лишились порядка 100 тысяч жилых построек и предприятий.