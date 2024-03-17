Происшествия 17 марта 2024, 16:54 Мощный пожар разгорелся на складе автозапчастей во Владивостоке МЧС: пожарные ликвидировали возгорание на складе автозапчастей во Владивостоке

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Спасатели ликвидируют мощный пожар во Владивостоке. Загорелся склад автозапчастей. В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места ЧП.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. Спасатели проводят разборку и проливку конструкций.

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«На месте работают 39 специалистов и семь единиц техники», — уточнили в МЧС.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, в министерстве не сообщили.

Накануне, 16 марта, в Москве загорелся строящийся дом на Алтуфьевском шоссе. Огонь охватил стройматериалы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. «360» опубликовал видео с места происшествия.

Похожее ЧП произошло 14 марта в Твери. Там также вспыхнуло помещение в недостроенном доме. В результате возгорания никто не пострадал.