Эксклюзив 16 марта 2024, 22:11 Новостройка загорелась на северо-востоке Москвы Источник «360»: пожар в 100 «квадратов» тушат в строящемся здании в Москве

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В строящемся доме на Алтуфьевском шоссе загорелись стройматериалы. Об этом сообщил источник «360».

По предварительным данным, возгорание зафиксировали на первом этаже. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В районе наблюдается густой черный дым.

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Как отметил собеседник «360», есть угроза распространения огня на второй этаж. Спасатели организовали штаб пожаротушения. Данные о пострадавших не поступали. Согласно последней информации, возгорание на территории строящего здания локализовали.

Ранее три человека погибли при пожаре в частном деревянном доме в поселение Новофедоровское в Москве. Жертвами возгорания стали отец, мать и шестилетний ребенок. Огонь охватил около 100 «квадратов».