Происшествия 14 марта 2024, 15:06 Строящийся многоквартирный дом загорелся в Твери Крупный пожар произошел в строящемся многоквартирном доме в Твери

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В Твери на Бурашевском шоссе, 60, днем 14 марта загорелся строящийся многоквартирный дом. Возгорание зафиксировали на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В результате возгорания никто не пострадал. По данным ведомства, в 13:04 огонь полностью ликвидировали.

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В прокуратуре Тверской области пояснили, что, по предварительной информации, загорелась защитная сетка на фасаде здания. Ведомство устанавливает обстоятельства пожара, его точную причину определят эксперты.

Пожар 14 марта также произошел в Екатеринбурге. Дорожные полицейские под руководством спасателя, случайно находившегося неподалеку, эвакуировали из горящего двухэтажного деревянного дома десять человек.