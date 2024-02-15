Происшествия 15 февраля 2024, 14:58 Мосбиржа назвала сбой на сервере редкой технической ошибкой Мосбиржа: сбой на сервере 13 февраля произошел из-за редкой технической ошибки РИА «Новости»

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Мосбиржа назвала сбой на сервере, который вызвал приостановку торгов 13 февраля, редкой технической ошибкой. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-служба торговой площадки.

«Сбой на сервере Мосбиржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, но ни один производитель не даст 100% гарантию, что такое не повторится», — заявили представители.

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Кроме того, в пресс-службе Мосбиржи уточнили, что остановку торгов на фондовом рынке 14 февраля спровоцировали неполадки в конфигурации основного сервера торгово-клиринговой инфраструктуры. Это произошло после попытки исправить проблему, возникшую 13 февраля — аппаратную ошибку основного сервера. В 11:35 торги на фондовом рынке вновь запустили.

Деятельность на других платформах Московской биржи, включая срочный, валютный и рынок драгоценных металлов, а также операции с депозитами и кредитами на денежном рынке, продолжались без перебоев.