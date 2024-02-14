Общество 14 февраля 2024, 14:13 Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке после сбоя из-за ошибки на сервере РИА «Новости»

Читать 360tv в

Торги на фондовом рынке возобновились на Московской бирже в штатном режиме после сбоя из-за ошибки на сервере. Об этом сообщила пресс-служба организатора.

При этом основной индекс начал постепенно прибавлять в значении: тем же темпом, что и до вынужденного прекращения работы. Так, к 11:46 индекс Мосбиржи повысился на 0,29% — до 3263,95 пункта. Та же отметка была и на момент приостановки.

Реклама

Временное изменение в работе торгов произошло в среду, 14 февраля, 10:36. Площадка объяснила это ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения подобного же сбоя вчера.

Кроме того, остановка торгов произошла и во вторник, 13 февраля, в 13:58.